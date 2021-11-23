США дали прогноз по срокам запуска «Северного потока-2»

В США прогнозируют, что «Северный поток-2» запустят через «пару месяцев»

В США считают, что газопровод «Северный поток- 2» может начать работу через «пару месяцев», об этом пишет Bloomberg.

Такой прогноз по срокам запуска дала администрация президента страны Джо Байдена в ежеквартальном докладе по «Северному потоку-2». Документ был передан в Конгресс в преддверии новых санкций.

Ранее сообщалось, что США вводят санкции против двух судов и одной компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода. Новые ограничительные меры коснутся «связанной с Россией компании» Transadria Ltd и находящегося в ее собственности корабля «Марлин». Согласно данным портала MarineTraffic, судно ходит под флагом России. Название второго корабля Госдеп уточнять не стал.

При этом США сделали исключение и приняли решение не вводить санкции против немецкого судна, связанного со строительством газопровода.

В Германии считают, что в лучшем случае преодолеть все юридические тонкости на пути сертификации «Северного потока- 2» удастся к весне, причем не обязательно к ее началу.