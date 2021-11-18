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В Германии призвали не ждать запуска «Северного потока-2» раньше апреля

Депутат бундестага Котре: запуск поставок по «Северному потоку-2» возможен в апреле-мае
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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Депутат бундестага Штеффен Котре из партии «Альтернатива для Германии», член комитета по экономике и энергетике в прошлом созыве, призвал не ждать запуска «Северного потока-2» раньше апреля. В комментарии РИА Новости он заявил, что окончание сертификации и запуск газопровода возможны только весной следующего года.

По его мнению, закрыть проект уже не получится, но Еврокомиссия попытается максимально затянуть процесс. Таким образом, успеть до конца года точно не выйдет, но в апреле или мае начало поставок вполне реально.

Во вторник, 16 ноября, Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) остановило сертификацию «Северного потока-2». Оно хочет дождаться, когда оператор проекта, швейцарская Nord Stream 2 AG, создаст в ФРГ независимую дочернюю компанию, которой перейдут все активы и права на территории страны.

Ранее источник в немецком правительстве указал, что после новой задержки запуск поставок до марта следующего года невозможен. Однако усложнить процесс может Еврокомиссия, которая должна утвердить выводы немецкого регулятора.

Другой представитель «Альтернативы для Германии» Альберт Брайнингер предположил, что задержка проекта может быть связана с политическими причинами. После выборов в бундестаг стране требуется время, чтобы сформировать новую правящую коалицию.

В Кремле решение BNetzA прокомментировали сдержанно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что технически газопровод готов, дальнейшая судьба поставок зависит от юридических формальностей.

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