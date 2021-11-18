В Кремле объявили о готовности «Северного потока-2»

Российские власти объявили о готовности газопровода «Северный поток-2». По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, технически к запуску все готово, передает ТАСС. Он уточнил, что дальнейшее зависит от юридических формальностей.

«Технологически все готово. Дальше все зависит от выполнения формальностей, связанных с сертификацией», — прокомментировал он.

Ранее Германия приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Как отмечал министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт в ФРГ Свен Шульце, решение о приостановке сертификации газопровода грозит производственными убытками и ростом цен.

Причем проблема в сертификации «Северного потока-2» может затянуть запуск до марта. По расчетам Bloomberg, газопровод и вовсе могут запустить только к маю. Для этого Еврокомиссия, в которой достаточно противников газопровода, может запросить дополнительные два месяца на рассмотрение проекта.

