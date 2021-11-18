В Польше призвали отказаться от «Северного потока-2» и не давать деньги Путину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток-2». Он рассказал об этом в интервью газете Bild.

По его мнению, Германии следует прекратить процедуру сертификации российского проекта ради мира, и не давать дополнительные деньги президенту России Владимиру Путину.

«Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», — отметил Моравецкий.

Он также обратился к лидеру социал-демократов Олафу Шольцу, призвав остановить «Северный поток-2».

16 ноября Германия приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Источники в немецком правительстве отмечали, что запуск газопровода может быть отложен до марта 2022 года из-за проблем с сертификацией.

Они также указывали, что «Газпрому» необходимо создать дочернюю компанию швейцарского оператора проекта Nord Stream 2 AG, после чего передать ей собственность и права в Германии. Только после этого регулятор будет готов возобновить процесс сертификации, чтобы потом передать его на рассмотрение Еврокомиссии. Представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) отказался комментировать информацию о переносе запуска «Северного потока-2» на март 2022 года.