В Германии приготовились к запуску «Северного потока-2» не раньше марта

Reuters: проблема в сертификации «Северного потока-2» может затянуть запуск до марта

Из-за приостановки сертификации газопровода «Северный поток-2» Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA) поставки по этому маршруту могут начаться не раньше марта. Об этом со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщает Reuters.

Собеседник агентства подчеркнул, что «Газпрому» необходимо создать дочернюю компанию швейцарского оператора проекта Nord Stream 2 AG, после чего передать ей собственность и права в Германии. Только после этого регулятор будет готов возобновить процесс сертификации, чтобы потом передать его на рассмотрение Еврокомиссии.

О проблемах в сертификации BNetzA сообщило накануне, 16 ноября. В пресс-службе Nord Stream 2 AG отказались комментировать детали процедуры выдачи разрешений и возможность структурных изменений повлиять на срок запуска газопровода.

Еще до этой информации эксперты агентства Bloomberg не исключали, что сертификацию «Северного потока-2» растянут на срок до 8 мая. Для этого Еврокомиссия, в которой достаточно противников газопровода, может запросить дополнительные два месяца на рассмотрение проекта.

На этом фоне цены на газ на европейских спотовых рынках вновь превысили тысячу долларов за тысячу кубометров. К утру вторника, 17 ноября, цена декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF поднялась выше 1150 долларов.

Вместе с тем также накануне Высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск некоммерческой организации по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe (DUH) с требованием не допустить строительство и эксплуатацию газопровода как «отчасти неприемлемый» и необоснованный.