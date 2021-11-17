В Кремле отреагировали на приостановку сертификации «Северного потока-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на приостановку сертификации газопровода «Северный поток-2». По его словам, в Кремле не нашли политических мотивов для такого шага, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о наличии политической подоплеки в решении регулятора Германии, Песков заявил: «Нет, абсолютно нет. В данном случае действительно существуют определенные протоколы, существуют определенные нормы европейского законодательства на этот счет, и компания-оператор, собственно, готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее уже запустить этот важный для всех проект».

Федеральное сетевое агентство Германии остановило процесс сертификации «Северного потока-2» 16 ноября. Регулятор пояснил, что оператор газопровода Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован как независимый лишь тогда, когда завершит создание дочерней компании в ФРГ для германской части магистрали. В этом случае процесс запуска «Северного потока-2» будет полностью соответствовать немецкому праву.

Министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт в ФРГ Свен Шульце рассказал о негативных последствиях промедления в сертификации газопровода. По его мнению, решение Федерального сетевого агентства приведут к производственным убыткам и росту цен. «Я вижу большую проблему в том, что "Северный поток-2" будет работать не всю зиму, о чем сейчас совершенно точно стало известно», — заявил политик.

На торгах 17 ноября цена на газ в Европе увеличилась на 5 процентов — стоимость фьючерсов на бирже ICE превысила 1150 долларов за тысячу кубометров. За последние три торговых дня топливо подорожало на 20 процентов.