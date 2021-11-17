Газ в Европе подорожал до 1100 долларов

Цена газа в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе снова подскочили. Впервые с конца октября достигли отметки в 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF выросла до 1110 долларов, что на 17,8 процента выше расчетной цены понедельника — 942,3 доллара.

«Поточные» связи

Поводом для резкого роста цен стало решение немецкого регулятора — Федерального сетевого агентства — приостановить сертификацию газопровода «Северный поток-2» по юридическим причинам. Это решение будет действовать до момента, пока швейцарский оператор проекта Nord Stream 2 AG не создаст дочернюю компанию для эксплуатации немецкого участка.

Также против сертификации газопровода выступают Украина, Польша и ряд депутатов Европарламента. Последние утверждают, что российское правительство и «Газпром», выступающий единственным собственником Nord Stream 2 AG, намеренно ограничивали поставки газа в Европу осенью нынешнего года и пропускную способность уже существующих трубопроводов, чтобы создать искусственный дефицит топлива и продемонстрировать необходимость «Северного потока-2».

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В свою очередь, глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко указал на «главный изъян» «Северного потока-2». По его словам, украинская ГТС «значительно удобнее» российского газопровода из-за того, что у последнего отсутствуют резервные трубы. Витренко отметил, что на Украине на основных маршрутах имеется не одна труба, а несколько, поэтому есть резерв. Благодаря этому оператор может следить за состоянием ГТС, ремонтировать трубы на определенных участках и при этом не останавливать транзит, добавил глава компании.

Боязнь замерзнуть

Глава транснациональной биржевой компании Trafigura Джереми Уир спрогнозировал масштабные отключения электричества в Европе из-за дефицита газа. По мнению эксперта, такая ситуация возможна, если зима будет холодной.

Откровенно говоря, у нас сейчас недостаточно газа. Мы не делаем запасы на зимний период, поэтому существует реальное беспокойство Глава Trafigura Джереми Уир

В рейтинговом агентстве Fitch предсказали, что «Северный поток-2» может быть запущен к концу отопительного сезона. Прогнозы сделаны с учетом медленных темпов сертификации российского газопровода. Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко связал приостановку процесса сертификации «Северного потока-2» с процедурными вопросами, а не политическими. «Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит», — отметил эксперт.

Смена векторов

Ранее «Газпром» отказался бронировать транзитные мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал-Европа» на декабрь. На аукционе были предложены объемы в 89 миллионов кубометров в сутки по трубопроводу, который проходит через территорию Белоруссии и Польши. По итогам аукциона предложение осталось невостребованным. Так же завершились и прошлые аукционы на октябрь и ноябрь.

Кроме того, «Газпром» не забронировал дополнительные транзитные мощности через Украину. «Оператор ГТС Украины» предложил объем до 9,8 миллиона кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 миллиона кубометров в сутки через станцию «Сохрановка».