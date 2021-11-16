Турция собралась увеличить закупки газа у России

Турция собралась договориться об увеличении закупок газа у России и уже начала переговоры с «Газпромом». Об этом заявил замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в кулуарах Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021 в Абу-Даби, передает ТАСС.

У газопровода «Турецкий поток» имеются незаконтрактованные мощности в 2022 году в объеме 9,75 миллиарда кубометров газа, уточнил Байрактар. «Я уверен, что “Газпром” хочет продавать больше газа Турции. Турции нужен газ. Это идеальное сочетание», — отметил он.

В конце августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании увеличить поставки природного газа по «Турецкому потоку». Глава государства отметил, что Анкара и Москва придают большое значение сотрудничеству в экономическом секторе.

«Турецкий поток» был запущен в начале 2020 года. Мощность газопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров. В первый год он был загружен на 43 процента. В первом квартале 2021 года загрузка выросла до 73 процентов. По словам замминистра, в 2021 году Россия поставит в Турцию более 20 миллиардов кубометров газа. Основными поставщиками газа в Турцию являются Россия и Иран.