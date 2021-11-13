Украина нашла замену российскому газу

Украина в случае дефицита газа в отопительный период может закупать топливо в Словакии. Такую замену российскому топливу нашел заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов, пишет РИА Новости.

«На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», — сказал замминистра.

Также он пояснил, что украинский «Нафтогаз» имеет необходимые средства и мощности ГТС для осуществления закупок газа у Словакии. В то же время он решил, что прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тысяч гривен (около тысячи долларов) за тысячу кубометров.

Ранее Немчинов рассказал, что Украина ведет переговоры о прямых поставках сжиженного природного газа (СПГ) из Катара через польские терминалы. По словам Немчинова, Украина хочет, чтобы поставки шли через два польских терминала в Гданьске и Свиноуйсьце. Он добавил, что пропускная способность между Украиной и Польшей не такая большая.