Украина захотела покупать газ у арабской страны

Украина ведет переговоры о прямых поставках сжиженного природного газа (СПГ) из Катара через польские терминалы. О желании покупать топливо у этой арабской страны рассказал замминистра энергетики Украины Максим Немчинов в эфире телеканала «1+1».

«Это непростая история, но мы действительно над этим работаем», -— отметил он. По словам Немчинова, Украина хочет, чтобы поставки шли через два польских терминала в Гданьске и Свиноуйсьце. Он добавил, что пропускная способность между Украиной и Польшей не такая большая. «Мы работаем над тем, чтобы физически ее увеличить и получать СПГ с этих двух терминов по прямому контракту с Катаром», —добавил замминистра.

Он также считает, что Киев находится в состоянии энергетической войны с Москвой, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская вагоны с углем на Украину. По словам Немчинова, Россия делает все для того, чтобы Украина «еще больше почувствовала на себе этот кризис».

Ранее сообщалось, что «Газпром» продолжил наращивать транзит газа в Европу, заполняя свои подземные хранилища. Через Украину 10 ноября был заявлен максимальный в рамках контрактных обязательств объем поставок.