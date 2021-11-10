На Украине рассказали про «энергетическую удавку» для Киева от России

Аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред» рассказал об «энергетической удавке», которой Россия планирует задушить Киев и назвал условия, на которых Москва начнет прямые поставки газа на Украину. По его словам, это произойдет не раньше, чем киевские власти пойдут на политические уступки по Донбассу.

«Уже сейчас складывается ситуация, при которой для противодействия энергетическому кризису одних денег мало. Потому что газ и уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а еще и за политические уступки по Донбассу и Крыму», —указал эксперт.

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По его словам, в высоких ценах на газ виноваты власти, поскольку Киев должен был предусмотреть возможные закупки альтернативных энергоносителей и реальный реверс газа. Кроме того, перекрыта лазейка по поставке угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на Украину через Россию, добавил Кочетков.

Аналитик заключил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется действовать максимально жестко, если в стране начнутся протесты из-за дефицита топлива.

Ранее лидер фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко рассказала о катастрофической ошибке украинских властей. По ее словам, Киев не закупил дешевый газ летом, и за это теперь ответит каждый гражданин и каждая компания.

