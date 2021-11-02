В Киеве предрекли очень сложную зиму для Украины

Климкин: Украина не переживет еще один отопительный сезон при текущих ценах на газ и уголь

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предрек стране очень сложную зиму. По его мнению, республика не переживет еще один отопительный сезон при текущих ценах на газ и уголь. Об этом сообщает РИА Новости.

«При таких условиях как сегодня, при цене на уголь в 300 долларов (и это исторический максимум), при цене на газ вообще непонятной, поскольку Азия просто сумасшедшими темпами развивается сейчас, мы следующий сезон точно, 100 процентов не пропетляем. И если будем жить так, как мы сегодня живем, то шансов у нас нет», — сказал Климкин в эфире «Радио НВ».

Материалы по теме «Кризис наступит к весне» Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть? Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?

Кроме того, экс-министр затронул тему газопровода «Северный поток-2», заявив о необходимости для Киева договариваться с Евросоюзом, «что мы важны для их энергетической безопасности».

Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко назвал опасную для страны цену на газ. По его словам, при среднегодовой стоимости в 900 долларов за тысячу кубометров, некоторые отрасли рискуют пострадать. «При среднегодовой цене импортного газа около 900 долларов мы начнем терять ВВП. Это мы уже смоделировали», — констатировал Любченко, говоря о рисках для экономики.

В октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Украина накопила в газохранилищах 18,8 миллиарда кубометров газа и этих запасов будет достаточно для отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров.