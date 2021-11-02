В Киеве рассказали о загнанных Россией «как мальчики» украинских властях

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов рассказал об украинских властях, которые, по его словам, загнаны Россией «как мальчики». Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой», передает РИА Новости.

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«Они загоняют их как мальчиков. Возьмите хотя бы энергетический вопрос», — отметил Турчинов. По его словам, в начале лета, «когда все профессионалы закупали газ, создавали резервы», соратники президента Украины Владимира Зеленского считали цену в 200 долларов слишком большой. «Хотели подождать, пока цена упадет. И цена "упала" — настолько, что вообще нет ресурса закупать», — констатировал он.

По словам Турчинова, на данный момент у Украины нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны. Закупку угля власти также провалили, добавил он.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук предрек украинским властям «поход на поклон» к России из-за ошибочной энергетической политики Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. Он подчеркнул, что Киеву придется начать с Россией переговоры о поставках газа уже через месяц.