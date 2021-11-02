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На Украине предрекли Зеленскому «поход на поклон в Москву»

Политолог Корнейчук: Зеленский будет вынужден согласиться на любые условия «Газпрома»
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Фото: Gleb Garanich / Reuters

Политолог Дмитрий Корнейчук предрек украинским властям «поход на поклон» к России из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. Об этом он рассказал в эфире телеканала UkrLive, передает РИА Новости.

По его словам, Зеленский и Порошенко сознательно ничего не сделали для того, чтобы избавить Украину от угольной и газовой зависимости. Эксперт отметил, что оба украинских политика ведут бизнес в России, и задался риторическим вопросом, сделали ли они хоть-что для энергетической безопасности Украины. Подобная политика приведет к крайне слабой позиции Украины на возможных переговорах с «Газпромом». «Потому что сейчас, когда мы придем к "Газпрому", "Газпром" может выставлять любую цену на свой газ, и мы вынуждены будем соглашаться», — резюмировал политолог.

Корнейчук также подчеркнул, что уже через месяц Киеву придется начать с Россией переговоры о поставках газа.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович заявил, что Украина переживает глубокий энергетический кризис и вынуждена, находясь в шаге от катастрофы, клянчить газ и электроэнергию у Запада после ссоры с Россией и Белоруссией. По его словам, действия украинских властей привели к острой нехватке ресурсов, и с наступлением холодов опрометчивость руководства республики стала еще очевиднее. Парламентарий также указал на предательские действия Кишинева и Вильнюса.

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