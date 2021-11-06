На Украине заявили о скором разорении 91 процента предприятий

На Украине из-за высоких цен на газ в скором времени могут разориться до 91 процента предприятий. Об этом заявил экс-глава Минэкономики Украины Виктор Суслов в прямом эфире канала Newsone.

По словам бывшего чиновника, счета, которые получают украинские компании, составляют 30-50 тысяч гривен за тысячу кубометров газа (80-140 тысяч рублей). Для большинства предприятий это слишком высокая цена. По этой причине до 91 процента предприятий могут остановиться и обанкротиться.

В свою очередь это приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет, росту безработице и социальной напряженности. При этом Киеву придется выплачивать пособия потерявшим доход гражданам.

Ранее стало известно, что транзит газа через Украину в Европу в октябре 2021 года снизился на 19 процентов, составив 2,6 миллиарда кубометров. По сравнению с объемами, выполненными в сентябре, это на 623 миллиона кубометров меньше.