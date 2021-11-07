Тимошенко рассказала о катастрофической ошибке украинских властей

Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24» рассказала о катастрофической ошибке украинских властей. По ее словам, Киев не закупил дешевый газ летом, и за это теперь ответит каждый гражданин и каждая компания, передает РИА Новости.

По словам политика, страна могла бы заполнить свои подземные хранилища, которые вмещают 38 миллиардов топлива, чтобы обеспечить беспроблемный отопительный сезон и электроэнергию населению по минимальной цене, но не сделала этого, поэтому энергетический кризис является рукотворным.

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«Вы понимаете, какая это катастрофа. Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие», — подчеркнула Тимошенко. Она добавила, что такая ситуация произошла впервые за 30 лет независимости Украины.

Ранее экс-глава Минэкономики Украины Виктор Суслов заявил, что в стране из-за высоких цен на газ в скором времени могут разориться до 91 процента предприятий. По словам бывшего чиновника, счета, которые получают украинские компании, составляют 30-50 тысяч гривен за тысячу кубометров газа (80-140 тысяч рублей). Для большинства предприятий это слишком высокая цена. По этой причине до 91 процента предприятий могут остановиться и обанкротиться.

