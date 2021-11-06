В Белоруссии призвали не драматизировать продажу электроэнергии Украине

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев призвал не драматизировать продажу Минском электроэнергии Киеву. Об этом он сказал в интервью «Соловьев Live».

Госсекретарь уточнил, что Белоруссия и ранее исполняла договорные обязательства перед Украиной, ничего нового в этой ситуации за последние месяцы не произошло. По его словам, не следует связывать союзнические настроения и ожидания России от Минска в вопросе электроэнергии.

«Надо в конце концов пополнять и белорусскую казну и обслуживать внешний долг. Продажа электроэнергии — это форма возврата кредитных средств, хотя не сегодня, но завтра. Давайте не будем драматизировать», — заключил Мезенцев.

Ранее 6 ноября министерство энергетики Белоруссии сообщило о возобновлении поставок электроэнергии на Украину. График возобновленных поставок был сформирован Минском с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск готов оказать помощь Украине и Литве и поставлять туда электроэнергию, несмотря на враждебную позицию властей двух стран. По его словам, было бы подло не помочь «страдающим соседям» при наличии дополнительных мощностей.

