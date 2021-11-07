На Украине признали невозможность страны быть полностью независимой

Политолог Лазарев заявил, что Украина не может быть полностью независимой от других стран

Украинский политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «НАШ» оценил возможность полной независимости от других государств. Он признал, что Украина не может являться самообеспеченной страной.

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«Вопрос экономической независимости в глобальном мире настолько абстрактен, что мы можем размышлять. Но само понятие автаркии (самообеспечения государства, — прим. «Ленты.ру»). Автаркии достичь очень трудно, для этого необходимо иметь полную ресурсную базу, все циклы производства, иметь потребительский рынок внутри страны, который должен быть не менее 200 миллионов человек, чтобы этот рынок работал и приносил деньги», — заявил специалист.

По его мнению, Украина находится в определенной географической зоне, где у всех ее соседей и сформировавшихся блоков государств есть интересы по отношению к Киеву. Также он добавил, что во многих вопросах их интересы не совпадают с интересами самой Украины. Лазарев считает, что задачей властей является балансировка, чтобы страна «не теряла, а приобретала».

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что в Европе уверены в том, что на Украине рано или поздно начнется гражданская война, в связи с чем ее соседи хотят извлечь для себя максимальную пользу при минимальных потерях и готовятся к разделу страны в случае начала конфликта.