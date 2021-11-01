Политолог рассказал о подготовке европейских стран к разделу Украины

Политолог Ростислав Ищенко в интервью «Украина.ру» заявил, что в Европе уверены в том, что на Украине рано или поздно начнется гражданская война, в связи с чем ее соседи хотят извлечь для себя максимальную пользу при минимальных потерях и готовятся к разделу страны, в случае начала конфликта.

По словам эксперта, России не выгоден такой вооруженный конфликт, однако быть к нему готовым все равно необходимо. Он отметил, что страны Восточной Европы заняты размещением своих войск на границе с Украиной.

Материалы по теме «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России «Кризис наступит к весне» Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?

«Венгрия подтянула на восточные границы войска с запада. И понятно, что Венгрия готовится не к нападению на Россию или Китай, а готовится решать проблемы на Украине, если таковые возникнут. Польша сосредоточила на восточных границах крупную группировку войск. Возможно, они пытаются попугать Лукашенко, но они прекрасно понимают, что агрессия против Белоруссии вызовет моментальный ответ России и им никто не поможет. Они сосредотачивают войска на украинской и белорусской границе», — рассказал Ищенко.

Также он добавил, что поляки и румыны считают части Украины своими историческими территориями, поэтому они тоже не собираются упускать возможность вернуть их себе, если представится такая возможность. А США и Великобритания, чьи военные инструкторы находятся на территории Украины, в случае возникновения крупного конфликта просто вернут их на родину, подытожил политолог.

Ранее историк и политолог Сергей Станкевич рассказал, как действуют украинское военнослужащие в Донбассе, а также заявил о подготовке стратегами президента Владимира Зеленского «ограниченного военного конфликта» с Россией. По словам эксперта, до недавнего времени прямая война между Россией и Украиной являлась практически невозможной, однако теперь ее вероятность растет с каждым днем.