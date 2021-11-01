На Украине предрекли капитуляцию страны после встречи Путина и Зеленского

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов предрек, что потенциальная встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией страны. Его слова приводит РИА Новости.

Турчинов добавил, что при проведении встречи лидеров двух стран, который будет «серьезным вызовом Украине», Киеву нужно иметь «другие формы реагирования». Однако политик не уточнил, какие именно.

Также Турчинов напомнил, что в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал закончить внутренний конфликт за две недели, однако сейчас, спустя почти три года, боевые действия продолжаются, а Киев «не освободил ни одного метра украинской земли».

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Зеленскому придется «унижаться» и поехать на встречу с Путиным из-за дефицита газа в стране. Как считает политолог, украинский президент «готовит общественное мнение к тому, что встреча с Путиным состоится, потому что мы понимаем, что впереди зима».