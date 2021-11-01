На Украине рассказали об «оплеухе» команде Зеленского от турецких союзников

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высмеял внешнеполитическую команду президента Украины Владимира Зеленского после реакции Турции на применение дрона Bayraktar в Донбассе. Об этом он написал в Facebook.

Парламентарий назвал это «оплеухой команде Зеленского» от турецких союзников, добавив, что формально глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прав, поскольку к использованию Киевом беспилотника Анкара не имеет никакого отношения.

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«Но это "и прямо не упоминайте меня, вот прямо забудьте мое имя" (как говорил перед обыском сестре герой комедии "Не может быть" по Зощенко) в исполнении тех, с кем наши дипломаты носились как с дражайшим из партнеров не может не умилять», — заключил Волошин.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar больше не могут называться турецкими после соглашения об их продаже Украине.

26 октября ВСУ впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе дрон Bayraktar TB2. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) отметили, что в результате применения беспилотника жертвы и повреждения гражданских объектов зафиксированы не были.

