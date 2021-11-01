На Украине призвали власти перестать пиариться на иностранных вооружениях

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook призвал власти перестать пиариться, рассказывая об использовании иностранных вооружений.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar больше не могут называться турецкими после соглашения об их продаже Украине.

«Во-первых, беспилотники уже наши. Во-вторых, мы никогда не получим оружие многих других стран, если будем на этом пиариться. Оружие должно быть для победы, а не пиара. И, глядя на Байрактар, я не понимаю, что в нем технологически такого, чего мы бы не сделали», — отметил Климкин. Также экс-глава МИД добавил, что стране необходимо быть способной производить свое собственное оружие, а не покупать его извне, иначе Украина всегда будет зависеть от кого-то.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве России Алексей Зубец заявил, что у Москвы есть чем ответить на «ракеты под Харьковом», и предрек уничтожение любого угрожающего России оружия, размещенного на Украине.