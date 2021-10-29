В России предрекли уничтожение любого угрожающего стране украинского оружия

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве России Алексей Зубец в интервью «Украина.ру» заявил, что у Москвы есть чем ответить на «ракеты под Харьковом», и предрек уничтожение любого угрожающего России оружия, размещенного на Украине.

По мнению эксперта, угрозы со стороны внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича о размещении ракет под Харьковом является ничем иным, как пустыми словами. Кроме того, экономист выразил сомнения в том, что страна способна наладить собственное производство ракет.

«Строить ракеты — это не пирожки печь. Весь научный потенциал для разработки такого оружия давно потерян. А если же Украина каким-то чудом произведет ракеты и разместит их в Харькове с целью угрожать России, то это оружие будет уничтожено. Это совершенно понятно. Россия не допустит у Украины видов вооружения, которые будут ей угрожать», — подчеркнул Зубец.

Ранее он рассказал, какие действия предпримет Россия после экономического «краха» киевского режима. По его мнению, экономическая блокада страны при «молчаливом согласии Запада» рано или поздно приведет к коллапсу украинской экономики, что, в свою очередь, непременно отразится и на России.