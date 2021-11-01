Политолог рассказал о подготовке Зеленским «ограниченной войны» с Россией

Историк и политолог Сергей Станкевич рассказал в интервью «Украина.ру», как действуют украинское военнослужащие в Донбассе, а также заявил о подготовке стратегами президента Владимира Зеленского «ограниченного военного конфликта» с Россией.

По словам эксперта, до недавнего времени прямая война между Россией и Украиной являлась практически невозможной, однако теперь ее вероятность растет с каждым днем. Он подчеркнул, что Киев не устраивает «грузинский сценарий» по принуждению к миру, поэтому власти страны намерены пойти на некий шаг, предполагающий военный конфликт с Россией.

Материалы по теме «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России «Кризис наступит к весне» Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?

«Стратеги Зеленского, похоже, готовят "ограниченный" военный конфликт, демонстративную военную операцию, с помощью которой они рассчитывают открыть для себя большие возможности — внешние и внутренние. Их сценарий обманчиво прост: "освободить" какую-то территорию от сил ДНР и ЛНР, продержаться там некоторое время, демонстрируя миру героическую оборону от "московского агрессора", понести ритуальные жертвы, затем планово отступить и сполна использовать новую ситуацию», — пояснил Станкевич.

Он отметил, что целью подобных маневров является не введение военного положения в стране, суперпрезидентского режима или увеличение присутствия иностранных военных. Эти шаги позволят команде Зеленского пойти на следующие выборы под лозунгами «священной войны», считает политолог. По прошествии выборов Киев перестанет эскалировать ситуацию в Донбассе и остановит спекуляции на этой теме, подытожил эксперт.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высмеял внешнеполитическую команду президента Украины Владимира Зеленского после реакции Турции на применение дрона Bayraktar в Донбассе.