Политолог предрек скорую потерю Украиной своего значения для Европы

Политолог Олег Бондаренко в комментарии каналу «НАШ» предрек Украине скорую потерю своего стратегического значения для Европы. По его мнению, это произойдет, когда поставляющие газ в Европу в обход украинской территории газопроводы заработают на полную мощность, сообщает «Украина.ру».

«Сейчас состоит вопрос лишь в том, когда окончательно уже Украина для России с бизнес газовой точки зрения потеряет свое стратегическое значение», — сказал эксперт.

Он отметил, что речь идет о считаных годах. Бондаренко уверен, что именно столько времени осталось до того, как весь российский газ, поставляемый в Европу, будет идти в обход Украины. Он уверен, что именно на положении государства, являющегося главным транзитером российского газа, держалась поддержка страны европейскими политиками, поскольку та могла в любой момент перекрыть транзит, или начать воровать топливо, однако, лишившись этих привилегий, Киев перестанет быть интересен для ЕС.

Он отметил, что таким образом в Европе поддержали украинскую сторону в споре «Газпрома» и «Нафтогаза», и по тем же причинам европейцы поддерживают позицию Украины по Донбассу. Эксперт подчеркнул, что с того момента, как «обходные» газопроводы заработают на полную мощность, Украина потеряет не только деньги за транзит, но и свое незначительное политическое влияние на мировой арене.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что опасается «энергетического реванша России». По словам Порошенко, Москва всегда шантажировала Киев, пока Украина при его правлении не перестала напрямую закупать у России газ.