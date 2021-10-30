Байден призвал Германию выполнить данные Украине по газу обещания

Президент США Байден: Берлин должен выполнить обещания по газу, которые были даны Киеву

Президент США Джо Байден на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Берлин должен выполнить обещания, которые были даны Киеву в связи со строительством газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По словам политика, необходимо гарантировать, что Россия «не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях».

Ранее Минэкономики ФРГ направило в Федеральное сетевое агентство (регулирующий орган) заключение по сертификации газопровода «Северный поток-2». В ведомстве не увидели угрозы в российском трубопроводе и признали, что он не будет представлять опасности для газоснабжения Германии и Евросоюза. Регулятор ФРГ продолжит анализ соответствия «Северного потока-2» правовым предписаниям международного объединения. Предположительно, сертификация российского газопровода займет около трех месяцев.