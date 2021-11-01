На Украине признали провалы в дипломатии

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко в эфире телеканала «НАШ» признал, что у границ страны нет ни одного дружественного ей государства из-за слабой дипломатии.

«Я считаю, что у нас очень слабая дипломатия, у нас провалы на всех фронтах. Посмотрите по границам Украины — везде горит, вы не найдете ни одного дружественного государства. Румыния претендует на нашу территорию, Венгрия подписывает контракт на поставку газа в обход Украины и я уже не говорю о посягательствах на Закарпатье. Белоруссия — это фактически новый второй фронт, в Молдавии похитили Чауса», — заявил политик.

По его мнению, дипломатические провалы происходят из-за того, что страной управляет слабая и некомпетентная власть. Он отметил, что в национальных интересах Украины иметь у своих границ дружественные государств, в связи с чем он предложил научиться находить общие интересы с другими странами, чтобы делать из врагов друзей.

Ранее посольство США в Киеве поздравило Украину с Хеллоуином, опубликовав видео одного дня работы дипмиссии с «ужасами» ее работы. На одном из кадров, в частности, сотрудники передают друг другу папку с материалами о «российской дезинформации».