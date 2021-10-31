Зеленскому назвали единственный способ спасти Украину от России

Президент Украины Владимир Зеленский может спасти страну от «шантажа Кремля», если покинет свой пост. Об этом заявил бывший генпрокурор Юрий Луценко, комментируя резкий обвал рейтинга главы государства. Его слова приводит «Украинская правда».

По мнению Луценко, Москва якобы заинтересована в том, чтобы на посту украинского лидера был слабый президент с небезупречной репутацией. Тогда, считает экс-генпрокурор, у российской стороны будет возможность его шантажировать. Кроме того, признание Зеленского о существовании офшорных счетов до избрания на должность подорвало его поддержку на Западе. Поэтому, считает Луценко, единственный способ выйти из этой ситуации — оставить пост президента.

«Для Украины из этого есть один выход: вся правда из уст Зеленского об его оффшорах... его других грехах. Правда добьет его рейтинг. Но спасет страну от шантажа Путина», — заявил Луценко.

Ранее 31 октября глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что есть ряд сигналов и признаков, которые свидетельствуют о подготовке Киева к серьезной провокации или войне. Он предположил, что Украина стягивает силы и технику на южном направлении, так как хочет отрезать республику от моря. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров, давая оценку опасениям ДНР, заявил, что опасаться нечего.