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Ляшко устроил стриптиз в эфире канала Порошенко и призвал украинцев раздеться

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Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко устроил стриптиз в эфире «5 канала», которым владеет председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Об этом пишет «Страна.ua».

Инцидент случился на ток-шоу «Прямым текстом с Юрием Луценко». Во время него Ляшко раскритиковал повышение налогов на Украине и заявил, что власти снимают с украинцев «последнюю рубашку».

Политик призвал украинцев снять свою одежду и отправить ее в органы власти в знак протеста против нового налогообложения. «И поэтому правильно, если все украинцы скинутся им, снимут свою рубашку, которую они хотят забрать, и отдадут. Пусть они подавятся теми вонючими трусами, носками и рубашками», — заключил Ляшко.

В ответ на это ведущий ток-шоу, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил политику подать украинцам пример и выразить протест первым. После этого Ляшко снял с себя футболку. Он также предложил Луценко присоединиться к нему, однако тот отказался.

В феврале Ляшко пригрозил застрелить главу украинского агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, который заподозрил его в подделке лотерейных билетов. Он назвал ложью заявление чиновника о махинациях с билетами и пообещал обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства.

В прошлом году Ляшко обвинил власти Украины в том, что они вводят граждан в заблуждение насчет причин снижения цен на газ. По его мнению, это было связано не с действиями правительства, а с общим падением стоимости газа в Европе.

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