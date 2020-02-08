Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев, заявив, что власти страны вводят людей в заблуждение насчет причин изменения цен на газ. Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

«Сегодня мы платим немного меньшую цену на газ. В этом нет никакой заслуги власти. Когда премьер, когда правительство, когда они все рассказывают, какие они хорошие, потому что снизили цену на газ, это обман людей», — сказал Ляшко, объяснив, что снижение цен на газ в стране произошло в связи с их падением в Европе.

При этом экс-депутат подчеркнул, что гражданам стоит ожидать очередного скачка цен, если газ на европейских рынках вновь подорожает.

Ранее снижение цен на газ для украинцев предрек министр энергетики страны Алексей Оржель. Он объяснил это подписанием с «Газпромом» контракта на транзит, что позволило стабилизировать ситуацию на рынке, сообщает РИА Новости.

Россия и Украина подписали все новые соглашения по транзиту топлива в Европу 30 декабря прошлого года. Соответствующие документы вступили в силу 1 января 2020 года. Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, однако «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» три миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!