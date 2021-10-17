Зеленский признался в существовании у него офшоров

Президент Украины Зеленский рассказал, что у него были офшор для защиты от налоговой

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у него были офшорные счета до избрания на должность. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

Украинский лидер сказал, что во времена президента Януковича все структурировали свой бизнес. «Налоговая ходила к нам если не каждый день, то раз в неделю. И поэтому для таких вещей было структурирование. Называлось "структурирование бизнеса"», — объяснил он.

Зеленский указал, что лично построил бизнес на Украине без участия государственных средств. При этом он уточнил, что он сам и члены студии «Квартал 95» занимались не отмыванием денег, «а исключительно творчеством».

Ранее Зеленский оценил расследование международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers). Он отметил, что «сюжет» расследования не очень. «Почему? Потому что ничего нового. Это было для меня как дежавю», — подчеркнул он.

7 октября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал владение офшорами принципом украинской власти. Выступая в парламенте перед голосованием депутатов о его отставке, Разумков сказал, что президент Владимир Зеленский шел на выборы, заявляя о красивых принципах, «в которые поверили все». «Но принцип демократии, с которым мы шли, стал принципом власти большинства. Принцип, что офшоры для власти — позор, стал принципом, что у каждого они есть», — сказал спикер.

Консорциум журналистских расследований выступил, кроме прочего, с утверждением, что президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.