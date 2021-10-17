Зеленский оценил расследование о его офшорах

Президент Украины Владимир Зеленский оценил расследование международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers). Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV, сообщает «Интерфакс-Украина».

Зеленский отметил, что «сюжет» расследования не очень. «Я говорю вам как профессионал. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю», — подчеркнул он.

Глава Украины также рассказал, что все то же самое он видел в 2019 году на каналах бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Зеленский подчеркнул, что с тех пор никаких новых обвинений в его адрес не появилось, что его немного радует. При этом президент добавил, что ни он, ни другие члены студии «Квартал 95» не занимались отмыванием денег. «Мы занимались исключительно творчеством», — резюмировал он.

3 октября журналисты ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Они назвали произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран.

Консорциум журналистских расследований выступил, кроме прочего, с утверждением, что президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.