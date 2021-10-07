Оценены последствия скандала с офшорами для Зеленского

Политолог Бортник: скандал с офшорами бьет по второму сроку Зеленского и его репутации

Скандал с офшорами, связанный с публикацией «досье Пандоры», ударит по второму сроку президента Украины Владимира Зеленского и его репутации на Западе. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник.

По его мнению, эффект от скандала будет политическим и отложенным, а его глубина зависит от информационной раскрутки и действий западных партнеров.

«Основное последствие — рост и укрепление антирейтингов президента из-за привязки Зеленского к крайне нелюбимым украинцами офшорам. Ведь нежелание платить налоги в стране, где ты президент, сложно объяснить. Так же, как и недоверие к национальной правоохранительной и судебной системам — для этого создаются офшоры», — сказал политолог.

Бортник добавил, что на Западе усилится убежденность в наличии токсичных связей между президентом и олигархом Игорем Коломойским. При этом продолжит формироваться уверенность в коррумпированности Зеленского и его окружения, что приведет к углублению международной изоляции Украины.

«Как итог — серьезное ухудшение шансов на переизбрание на второй срок. "Досье Пандоры" для Зеленского сыграет такую же роль, как и "Панамское досье" для [пятого президента Украины Петра] Порошенко — к импичменту не приведет, но дорогу к переизбранию серьезно усложнит», — резюмировал политолог.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» Бортник рассказал о расколе в украинском обществе. Он считает, что к нему привело принятие закона о деолигархизации.

3 октября журналисты ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Они назвали произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран.

Консорциум журналистских расследований выступил, кроме прочего, с утверждением, что Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.