Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров оценил заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) о подготовке Украины к войне. Его слова в воскресенье, 31 октября, приводит «Говорит Москв»а в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Россия наблюдает за ситуацией, но ответит только в случае прямой угрозы, а на данном этапе опасаться подобных заявлений не стоит. В то же время, считает Мамсуров, «мы ко всему должны быть готовы».

«Опасаться ничего не нужно, кроме одного — дурак может в улей засунуть палку, разворошить его, а потом бегать и кричать: "Я вам говорил, что пчелы злые"», — заявил он.

Член Совфеда подчеркнул также, что любой обстрел является поводом для того, чтобы начать войну. И Украина дает такие поводы, но Москва молча наблюдает, что, по мнению представителя верхней палаты парламента, является правильным.

Ранее 31 октября глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что есть ряд сигналов и признаков, которые свидетельствуют о подготовке Киева к серьезной провокации или войне. Он предположил, что Украина стягивает силы и технику на южном направлении, так как хочет отрезать республику от моря.