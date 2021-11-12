На Украине заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов в эфире телеканала «1+1» заявил, что сегодня Киев фактически находится в состоянии «энергетической войны» с Москвой, заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская вагоны железнодорожные с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа», — отметил он.

По словам Немчинова, Россия делает все для того, чтобы Украина «еще больше почувствовала на себе этот кризис». «Мы их [попытки] нивелируем на сегодняшний день достаточно успешно», — сказал он.

Ранее аналитик Александр Кочетков рассказал об «энергетической удавке», которой Россия планирует задушить Киев и назвал условия, на которых Москва начнет прямые поставки газа на Украину. По его словам, это произойдет не раньше, чем киевские власти пойдут на политические уступки по Донбассу.