На Украине заявили о геноциде населения из-за энергетического кризиса

Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алина Логозяк в эфире телеканала «UkrLive» заявила, что Украину ждет крайне сложный отопительный сезон из-за энергетического кризиса и катастрофической ситуации с ресурсами. Ее слова приводит радио «Спутник в Крыму».

«Дай бог, чтобы погода дала нам протянуть до Нового года. Но в любом случае мы уходим в 90-е годы, когда мы с вами чай грели в определенные часы. У меня такое ощущение, что это просто геноцид нашего населения», — подчеркнула эксперт.

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Логозяк добавила, что украинским властям следует срочно налаживать отношения с Россией и Белоруссией, заключать контракты на поставку энергоресурсов. В противном случае население «не сможет тянуть» физически и экономически то, что будет происходить на Украине в грядущую зиму.

Ранее лидер фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко рассказала о катастрофической ошибке украинских властей. По ее словам, Киев не закупил дешевый газ летом, и за это теперь ответит каждый гражданин и каждая компания.

