Европе спрогнозировали масштабные отключения электричества из-за дефицита газа

Глава транснациональной биржевой компании Trafigura Джереми Уир спрогнозировал масштабные отключения электричества в Европе из-за дефицита газа в беседе с газетой The Telegraph, передает РИА Новости.

По мнению эксперта, такая ситуация возможна, если зима будет холодной. «Откровенно говоря, у нас сейчас недостаточно газа. Мы не делаем запасы на зимний период, поэтому существует реальное беспокойство», — отметил он.

В ходе торгов во вторник, 16 ноября, цены на газ в Европе подскочили и впервые с конца октября достигли отметки в 1100 долларов за тысячу кубометров. Поводом для резкого роста цен стало решение Германии приостановить сертификацию газопровода «Северный поток-2». Оно будет действовать до момента, пока швейцарский оператор проекта Nord Stream 2 AG не создаст дочернюю компанию для эксплуатации немецкого участка.