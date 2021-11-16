Нефти предсказали рост до 120 долларов за баррель

Цена на нефть в конце первого полугодия 2022 года может достигнуть 120 долларов за баррель. Такую стоимость предсказал вице-президент по коммерции и логистике «Роснефти» Отабек Каримов, сообщает РИА Новости.

«В долгосрочном периоде мы комфортно себя чувствуем», — заявил Каримов на Международном форуме Московской биржи. На момент написания новости нефть марки Brent торгуется по цене 82,04 доллара за баррель (плюс 0,80 процента по сравнению с ценой закрытия 15 ноября). Нефть марки WTI, наоборот, опустилась в цене на 0,18 процента, до 79,61 доллара за баррель, по данным Московской биржи.

Накануне, 15 ноября, глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что не верит в возможность достижения ценами на нефть отметки в 100 долларов за баррель в ближайшее время. Он призвал энергетические компании не допустить резкого роста стоимость газа и нефти и работать над тем, чтобы удовлетворить рынок. «Лукойл» закладывает в свой бюджет на 2022 год стоимость нефти в 60 долларов за баррель.

Еврокомиссия прогнозирует среднюю стоимость марки Brent в этом году на уровне 71,6 доллара за баррель против предполагавшихся весной 63 долларов. Оценка на 2022 год также была повышена с 61,6 доллара до 78,9 доллара за баррель.