Глава «Лукойла» не поверил в высокие цены на нефть

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов не верит, что цена на нефть в ближайшее время превысит 100 долларов за баррель. Его слова передает «Интерфакс».

Однако он не исключил, что «может быть краткосрочное изменение», когда будут такие высокие цены на сырье. Энергетические компании обладают уникальным добывающим и финансовым потенциалом, заявил Алекперов. «В 2022 году мы не должны допустить резкого всплеска цены на нефть и на газ, мы должны работать над тем, чтобы удовлетворить рынок», — добавил он. «Лукойл» закладывает в свой бюджет на 2022 год стоимость нефти в 60 долларов за баррель.

Как пишет ТАСС, мировая экономика еще десятилетия будет нуждаться в ископаемых углеводородах, для удовлетворения ожидаемого спроса на нефть и газ миру ежегодно придется инвестировать до 2030 года более 600 миллиардов долларов, считает министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан аль-Джабер.

По прогнозам Еврокомиссии (ЕК), в среднем в этом году марка Brent будет стоить 71,6 доллара за баррель против предполагавшихся весной 63,9 доллара. Оценка на следующий год улучшена с 61,6 до 78,9 доллара за баррель.