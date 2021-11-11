Европа поверила в российскую экономику

Еврокомиссия (ЕК) поверила в российскую экономику и улучшила прогнозы роста ВВП страны на ближайшие два года. В отчете организации сказано, что показатель увеличится на 3,9 процента в этом и на 2,6 процента — в следующем году. Весной прогнозировалось повышение на 2,7 и 2,3 процента соответственно.

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В 2023 году предполагается подъем на 2,2 процента. Реальный ВВП России уже превысил допандемический уровень, подчеркнули в ЕК. Государственные инвестиции могут увеличится из-за высоких цен на сырьевые товары и повышения бюджетных доходов, считают в организации.

Однако неустойчивые цены, неопределенные перспективы в отношении ископаемого топлива и отсутствие доступа к кредитам для малого и среднего бизнеса затрудняют прогнозы для частных инвестиций, добавили в ЕК. Комиссия прогнозирует, что инфляция в России в этом году составит в среднем 6,2 процента, а в будущем году замедлится до 4,8 процента. ЕК также улучшила прогноз роста экономики еврозоны на 2021 год с 4,8 процента до пяти.

Кроме того, организация существенно повысила прогнозы по ценам на нефть. В среднем в этом году марка Brent будет стоить 71,6 доллара за баррель против предполагавшихся весной 63,9 доллара. Оценка на следующий год улучшена до с 61,6 до 78,9 доллара за баррель.

Ранее глава европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер одобрил политику российских властей во время пандемии COVID-19 и заявил, что действия правительства позволили экономике восстановиться.