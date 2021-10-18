В правительстве России рассказали об «исчерпанном» восстановлении экономики

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о замедлении темпов деловой активности в России. По его оценкам, темпы роста ВВП страны вряд ли превысят 4,2 процента до конца 2021 года. Об этом член правительства рассказал во время выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, сообщает «Интерфакс».

Решетников отметил, что в августе 2021 года эксперты прогнозировали более динамичные темпы роста экономики. «Тем не менее в последние два месяца мы видим, что деловая активность замедлилась, восстановление в общем себя исчерпало, и сейчас экономика вышла на свою траекторию», — заявил министр.

По его словам, не стоит рассчитывать на более высокие темпы роста ВВП. Член правительства добавил, что в стране ухудшилась эпидемиологическая ситуация, которая негативно сказывается на экономике. Глава Минэкономразвития дал прогноз и на 2022-2024 годы. По его словам, ожидается прирост ВВП на уровне трех процентов в год.

Ранее в октябре Минэкономразвития также ухудшило прогноз роста доходов россиян. Согласно данным министерства, доходы граждан вырастут на 2,5 процента, а не на три, как ожидалось ранее. Минэкономразвития изменило прогноз вскоре после корректировки годовой инфляции. По итогам 2020 года падение реальных располагаемых доходов россиян составило 2,8 процента. Таким образом, доходы граждан не вернутся на уровень до пандемии.