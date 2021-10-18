Счетная палата рассказала об «амбициозной задаче» по росту ВВП России

Обеспечение темпов роста ВВП России в 2022-2024 годах на уровне 3 процентов является «амбициозной задачей». Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, передает РИА Новости.

Согласно документу, за последние 10 лет прирост российской экономики не превышал 2,8 процента в год, несмотря на то, что инвестиции в основной капитал в 2017 и 2018 годах увеличились на 5 процентов. В ведомстве отметили, что неизменный рост ВВП на три процента в год, как это указывается в прогнозе социально-экономического развития России, является «довольно амбициозной задачей».

Ранее Всемирный банк изменил прогноз по росту российской экономики в 2021 году. Согласно документу, ВВП России в этом году вырастет на 4,3 процента, а не на 3,2 процента, как ожидалось ранее. Отмечается, что Всемирный банк улучшил свой прогноз в связи с восстановлением внутреннего спроса в стране, повышением цен на энергоносители и дополнительной фискальной поддержкой. В то же время прогноз по росту экономики России на 2022 год был ухудшен с 3,2 до 2,8 процента, а на 2023 год — с 2,3 до 1,8 процента.