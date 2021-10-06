Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк изменил прогноз по росту российской экономики в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад организации об экономике региона Европы и Центральной Азии.

Согласно документу, ВВП России в этом году вырастет на 4,3 процента, а не на 3,2 процента, как ожидалось ранее. Отмечается, что Всемирный банк улучшил свой прогноз в связи с восстановлением внутреннего спроса в стране, повышением цен на энергоносители и дополнительной фискальной поддержкой. В то же время прогноз по росту экономики России на 2022 год был ухудшен с 3,2 до 2,8 процента, а на 2023 год — с 2,3 до 1,8 процента.

Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что российская экономика в последние месяцы находится в состоянии стабильной стагнации или даже небольшого спада. Согласно докладу «Анализ макроэкономических тенденций», в России второй месяц подряд стагнирует объем выпуска.

