Мишустин рассказал о превышении докризисных показателей экономики

За восемь месяцев 2021 года валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 4,8 процента, а объем экономики превысил докризисный уровень, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

«Экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его. Уверенными темпами растут инвестиции в строительство жилья, грузооборот транспорта, розничная торговля», — рассказал Мишустин, добавив, что безработица, напротив, «быстро снижается».

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, в свою очередь, 18 октября сообщил о замедлении темпов деловой активности в России. По итогам года темпы роста ВВП не превысят 4,2 процента. Решетников отметил, что в августе 2021 года эксперты прогнозировали более динамичные темпы роста экономики, но в последние месяцы ясно, что «восстановление в общем себя исчерпало».

По его словам, не стоит рассчитывать на более высокие темпы роста ВВП. Министр добавил, что в стране ухудшилась эпидемиологическая ситуация, которая негативно сказывается на экономике. Ведомство ранее также понизило прогноз роста доходов россиян. Согласно данным министерства, доходы граждан вырастут на 2,5 процента, а не на 3, как ожидалось ранее.