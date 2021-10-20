МВФ одобрил экономическую политику России во время пандемии

Глава европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер одобрил политику российских властей во время пандемии COVID-19 и заявил, что действия правительства позволили экономике восстановиться, пишет РИА Новости. Однако политик подчеркнул, что для дальнейшего роста стране необходимы реформы.

«Россия в 2020 году столкнулась с относительно небольшой рецессией, а в 2021 году очень во многом восстановилась. Также Россия использовала правильный набор мер во время кризиса, что поддержало восстановление. Фискальная политика поддерживала [рост], как и монетарная политика, что и привело к существенному восстановлению, которое сейчас имеет место», — утверждает представитель МВФ. Каммер добавил, что в среднесрочной перспективе властям следует сосредоточиться на структурных реформах для увеличения производительности, и назвал необходимость изменений «главной ахиллесовой пятой» российской экономики в будущем.

В октябре МВФ повысил прогноз роста экономики России в 2021 году – в июле организация ожидала увеличение до 4,4 процента, а теперь этот показатель составил 4,7 процента. Прогноз по ВВП на следующий год немного ухудшился – с 3,1 до 2,9 процента. В 2020 году, на пике пандемии коронавируса в мире, экономика России сократилась на 3 процента.

В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с начала 2021 ВВП страны вырос на 4,8 процента, а объем экономики превысил докризисный уровень. Кроме того, Мишустин рассказал о снижении безработицы.

20 октября президент Росси Владимир Путин одобрил предложение ввести в стране период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за распространения коронавируса. Первый вице-премьер Андрей Белоусов спрогнозировал, что возможные потери экономики страны от введения ограничительных мер составят до 60 миллиардов рублей.

