Внешний долг России подошел к 500 миллиардам долларов

Центробанк сообщил о росте внешнего долга России до 489 миллиардов долларов

Внешний долг России вырос с начала года на 21,9 миллиарда долларов (на 4,7 процента) и на 1 октября составил 489,2 миллиарда долларов, сообщает Центробанк (ЦБ).

Определяющую роль в том, что долговой показатель подошел к 500 миллиардам долларов, сыграло получение Россией специальных прав заимствования (SDR). SDR — искусственное платежное средство, созданное МВФ. SDR используется только при межгосударственных расчетах, и его нельзя обналичить. Россия направила средства на пополнение резервов.

В конце августа МВФ направил 650 миллиардов долларов в виде SDR на восстановление мировой экономики после кризиса. Больше всего получили США — 17,4 процента от общей суммы, России досталось 2,71 процента (17,5 миллиарда долларов). Полученные средства отражаются в составе внешнего долга ЦБ.

В августе международные резервы России достигли 615,6 миллиарда долларов и обновили исторический максимум. Предыдущий рекорд был зафиксирован 28 мая 2021 года, тогда Россия накопила 605,9 миллиарда долларов.