Подсчитан общий госдолг всех стран мира

Общий государственный долг всех стран мира на данный момент достиг отметки в 88 триллионов долларов. Этот показатель составляет почти 100 процентов мирового ВВП, подсчитали в Международном валютном фонде (МВФ). Выдержки из доклада организации приводит ТАСС.

Такую оценку представил директор департамента по бюджетным вопросам МВФ Витор Гаспар. «Государственная задолженность сейчас составляет 88 триллионов долларов, эта сумма близка к 100 процентам ВВП. В 2021 и 2022 годах государственный долг, как ожидается, будет снижаться примерно на 1 процентный пункт от ВВП ежегодно, после чего должен стабилизироваться на уровне примерно в 97 процентов ВВП», — уточнили в фонде.

В МВФ отметили, что на фоне роста суверенного долга странам необходимо адаптировать свою налогово-бюджетную политику под уникальные обстоятельства для каждого региона, которые включают темпы вакцинации и успехи в восстановлении экономики.

Внешний долг России, по данным Центробанка (ЦБ), вырос с начала 2021 года на 21,9 миллиарда долларов (на 4,7 процента) и на 1 октября составил 489,2 миллиарда долларов. Решающую роль в росте долга сыграло получение Россией специальных прав заимствования (SDR) — искусственное платежное средство, созданное МВФ. Россия направила средства на пополнение резервов. SDR используют только при межгосударственных расчетах, поэтому его нельзя обналичить.