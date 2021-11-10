В России сочли преждевременными заявления о закате нефтяной эры

Глава Минэнерго Шульгинов: говорить о закате нефтяной эры рано, нужно монетизировать запас

Глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов счел преждевременными заявления о закате нефтяной эры. По его словам, говорить об этом еще рано, необходимо монетизировать существующие запасы, передает «КоммерсантЪ».

«Сегодня 2021 год, на мой взгляд, пока рано говорить о закате нефтяной эры», — отметил министр, добавив, что такого мнения придерживается не только Россия, но и зарубежные партнеры.

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Шульгинов указал, что отказ от ископаемого топлива связан с мировой климатической повесткой и тенденцией декарбонизации. Москва принимает эти принципы, но пока не готова отказаться от традиционных источников энергии.

Глава Минэнерго пояснил, что ежегодно Россия наращивает объемы нефтедобычи. Так, в 2020 году было добыто 512,8 миллиона тонн, в 2021 году ожидается 522 миллиона. В 2023-2024 — около 560 миллионов тонн, а снижение ожидается лишь в одном из сценариев генеральной схемы развития нефтяной отрасли к 2035 году.

Ранее организация стран-экспортеров нефти, Россия и другие страны-производители нефти отказались подчиняться требованиям американского президента Джо Байдена ускорить наращивание добычи нефти и намерены сохранить курс, обеспечивающий «стабильность и сбалансированность на нефтяном рынке».