Байден оценил возможность запретить экспорт нефти

Белый дом не ответил на вопрос о возможности запретить экспорт нефти

Белый дом не стал отвечать на вопрос о возможности того, что президент США Джо Байден введет запрет на экспорт нефти. Об этом пишет ТАСС.

Ранее группа американских сенаторов-демократов отправила главе государства письмо в связи с высокими ценами на бензин в стране. Они попросили президента запретить экспорт сырой нефти.

«У меня нет ничего конкретного для вас. Могу просто сказать вам, что мы здесь делаем, а именно призываем ОПЕК увеличить поставки [нефти]», — оценила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос, рассматривает ли президент данное предложение.

Также Жан-Пьер заявила, что американские власти внимательно следят за ситуацией. «У нас есть инструменты в нашем арсенале, с помощью которых мы потенциально можем решить эту проблему», — сказала Жан-Пьер.

Как отметила официальный представитель Белого дома, власти США весьма обеспокоены влиянием высоких цен на энергоносители на потребителей, особенно с наступлением холодных месяцев.

Ранее организация стран-экспортеров нефти, Россия и другие страны-производители нефти отказались подчиняться требованиям американского президента Джо Байдена ускорить наращивание добычи нефти и намерены сохранить курс, обеспечивающий «стабильность и сбалансированность на нефтяном рынке».

В начале ноября президент США Джо Байден обвинил Россию и государства-члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в резком повышении цен на нефть.