Байден дал совет России по добыче нефти

Лидер США Байден: отказ России и и других стран наращивать нефтедобычу был бы неправильным

Президент США Джо Байден дал совет по добыче нефти, заявил, что отказ России и Саудовской Аравии наращивать нефтедобычу был бы неправильным. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, чтобы добраться до работы и назад, неправильная», — заявил американский лидер на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Ранее Байден на пресс-конференции по итогам саммита по климату в Риме заявил, что его разочаровал тот факт, что лидеры стран России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин отсутствовали на встрече «Большой двадцатки».

Он обратил внимание на то, что страны-участники саммита добились значительного прогресса в обсуждаемых вопросах, подчеркнув при этом, что необходимо прилагать больше усилий. Американский президент отметил, что такие усилия потребуют сосредоточения на том, чего не делают Россия, Китай и Саудовская Аравия.